Atelier typographie traditionnelle avec Affiche Moilkan Bibliothèque des Dominicains Colmar

Atelier typographie traditionnelle avec Affiche Moilkan Samedi 4 octobre, 09h00 Bibliothèque des Dominicains Haut-Rhin

Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T10:15:00

Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T10:15:00

Dans le cadre du Festival du Livre fait sa rentrée

Découverte des différentes techniques d’impressions anciennes pour les enfants à partir de 8 ans.

Bibliothèque des Dominicains 1 Place des Martyrs de la Résistance, 68000 Colmar, France

Depuis 1951, la bibliothèque municipale est installée dans un bâtiment du XVIIIe siècle. Issue du regroupement des bibliothèques monastiques en 1803, elle s'est recentrée depuis 2012 sur ses missions patrimoniales. Elle conserve 1 217 manuscrits (dont un tiers médiévaux), 2 300 incunables – le deuxième fonds de France après Paris –, 50 000 livres imprimés entre les XVIe et XVIIIe siècles, et près de 40 000 alsatiques. Le Cabinet des Estampes complète cet ensemble avec gravures, photographies et cartes. Ce lieu témoigne de l'histoire intellectuelle, religieuse et artistique de la région.

(c) Affiche Moilkan