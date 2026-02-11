Atelier Un automate en bois à la Vendéthèque ! Vendéthèque de La Châtaigneraie La Châtaigneraie
Atelier Un automate en bois à la Vendéthèque ! Vendéthèque de La Châtaigneraie La Châtaigneraie mercredi 22 avril 2026.
Vendéthèque de La Châtaigneraie 5 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée
2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22
2026-04-22
En partenariat avec les menuisiers de l'Outil en Main du Pays de La Châtaigneraie, participe à la création d'un automate en bois et découvre tous les mécanismes qui vont l'animer.
Tout public, à partir de 8 ans.
Sur inscription.
+33 2 51 53 66 40 arantelle@vendee.fr
