Atelier, un jardin chez Galiot ! Assier
Atelier, un jardin chez Galiot ! Assier mercredi 22 octobre 2025.
Atelier, un jardin chez Galiot !
Château Assier Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 16:00:00
Date(s) :
2025-10-22
Le dernier atelier de l’année approche au château d’Assier !
Nous vous donnons rendez-vous ce mercredi 22 octobre à partir de 14h.
Le dernier atelier de l’année approche au château d’Assier !
Nous vous donnons rendez-vous ce mercredi 22 octobre à partir de 14h. .
Château Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 10 98 00
English :
The last workshop of the year is approaching at Château d?Assier!
We look forward to seeing you this Wednesday, October 22, starting at 2pm.
German :
Der letzte Workshop des Jahres im Schloss Assier steht an!
Wir treffen uns an diesem Mittwoch, dem 22. Oktober, ab 14 Uhr.
Italiano :
Si avvicina l’ultimo workshop dell’anno a Château d’Assier!
Vi aspettiamo mercoledì 22 ottobre dalle 14.00.
Espanol :
Se acerca el último taller del año en el Château d’Assier
Le esperamos el miércoles 22 de octubre a partir de las 14.00 horas.
L’événement Atelier, un jardin chez Galiot ! Assier a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Figeac