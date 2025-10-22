Atelier, un jardin chez Galiot ! Assier

Atelier, un jardin chez Galiot !

Château Assier Lot

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-22 14:00:00
fin : 2025-10-22 16:00:00

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Le dernier atelier de l’année approche au château d’Assier !

Nous vous donnons rendez-vous ce mercredi 22 octobre à partir de 14h.

Château Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 10 98 00

English :

The last workshop of the year is approaching at Château d?Assier!

We look forward to seeing you this Wednesday, October 22, starting at 2pm.

German :

Der letzte Workshop des Jahres im Schloss Assier steht an!

Wir treffen uns an diesem Mittwoch, dem 22. Oktober, ab 14 Uhr.

Italiano :

Si avvicina l’ultimo workshop dell’anno a Château d’Assier!

Vi aspettiamo mercoledì 22 ottobre dalle 14.00.

Espanol :

Se acerca el último taller del año en el Château d’Assier

Le esperamos el miércoles 22 de octubre a partir de las 14.00 horas.

