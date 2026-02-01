Atelier, un jardin chez Galiot ! Assier

Atelier, un jardin chez Galiot !

Château Assier Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Le premier atelier de l’année au château d’Assier arrive bientôt nous vous donnons rendez-vous le mercredi 25 février.

Vous pouvez vous inscrire pour la matinée (10h–12h), l’après-midi (14h–16h) ou choisir de participer à la journée complète

Vous pouvez vous inscrire pour la matinée (10h–12h), l’après-midi (14h–16h) ou choisir de participer à la journée complète. Si vous restez sur place le midi, n’hésitez pas à apporter votre pique-nique afin de partager un moment convivial dans le cadre enchanteur du château.

Château Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 10 98 00

English :

The first workshop of the year at the Château d’Assier is coming soon: we look forward to seeing you on Wednesday, February 25.

You can register for the morning (10am-12pm), the afternoon (2pm-4pm) or choose to take part in the whole day

