ATELIER UN LIVRE EN ÉVENTAIL – Béziers, 9 juillet 2025 07:00, Béziers.

Hérault

ATELIER UN LIVRE EN ÉVENTAIL 9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

2025-08-06

Tout au long de l’exposition, collectez des motifs décoratifs, interprétez-les et créez un « leporello », un recueil, original en utilisant dessin et collage.

Avec Mylène Fritchi-Roux, assistante d’enseignement artistique, Musées de Béziers.

Payant Inscription obligatoire. .

9 rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60

English :

Throughout the exhibition, collect decorative motifs, interpret them and create an original « leporello » using drawing and collage.

German :

Sammeln Sie während der gesamten Ausstellung dekorative Motive, interpretieren Sie sie und erstellen Sie mithilfe von Zeichnungen und Collagen ein originelles « Leporello », eine Sammlung.

Italiano :

Per tutta la durata della mostra, raccogliete motivi decorativi, interpretateli e create un « leporello » originale utilizzando il disegno e il collage.

Espanol :

A lo largo de la exposición, recoja motivos decorativos, interprételos y cree un « leporello » original utilizando el dibujo y el collage.

