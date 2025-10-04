Atelier Un ours en pyjama Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Atelier Un ours en pyjama Samedi 4 octobre, 15h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Et si tu créais toi-même un ours en papier en imaginant les motifs et les couleurs de son pyjama ?

Atelier suivi d’un goûter

Âge 5+ | 1h30

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est mediatheque@ville-tinqueux.fr 03 26 84 78 67 https://le-carreblanc.fr/

Avec Stéphanie Marchal – Dans le cadre de l’exposition La vie est une ourse culture Tinqueux