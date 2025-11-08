Atelier « Un peu de musique, une pincée de théâtre » Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois
Atelier « Un peu de musique, une pincée de théâtre » Théâtre Les Carmes La Rochefoucauld-en-Angoumois samedi 8 novembre 2025.
Atelier « Un peu de musique, une pincée de théâtre »
Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Début : 2025-11-08 11:00:00
fin : 2025-11-08 12:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Après avoir découvert « Non et nom, j’aime pas mon prénom », les Carmes vous invitent à retrouver les artistes du collectif On s’Occupe de Tout pour qu’ils vous livrent a recette pour écrire un bon spectacle musical !
English :
After discovering « Non et nom, j’aime pas mon prénom », Les Carmes invites you to join the artists of the On s’Occupe de Tout collective as they share their recipe for writing a great musical!
German :
Nachdem Sie « Non et nom, j’aime pas mon prénom » entdeckt haben, laden Sie die Carmes dazu ein, die Künstler des Kollektivs On s’Occupe de Tout zu treffen, damit sie Ihnen ihr Rezept für ein gutes Musical verraten!
Italiano :
Dopo aver scoperto « Non et nom, j’aime pas mon prénom », Les Carmes vi invitano a incontrare gli artisti del collettivo On s’Occupe de Tout che vi daranno la loro ricetta per scrivere un grande musical!
Espanol :
Después de descubrir « Non et nom, j’aime pas mon prénom », Les Carmes le invitan a ponerse al día con los artistas del colectivo On s’Occupe de Tout para que le den su receta para escribir un gran musical
