Atelier « Un peu de musique, une pincée de théâtre »

Théâtre Les Carmes 39 rue des Halles La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Début : 2025-11-08 11:00:00

fin : 2025-11-08 12:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Après avoir découvert « Non et nom, j’aime pas mon prénom », les Carmes vous invitent à retrouver les artistes du collectif On s’Occupe de Tout pour qu’ils vous livrent a recette pour écrire un bon spectacle musical !

English :

After discovering « Non et nom, j’aime pas mon prénom », Les Carmes invites you to join the artists of the On s’Occupe de Tout collective as they share their recipe for writing a great musical!

German :

Nachdem Sie « Non et nom, j’aime pas mon prénom » entdeckt haben, laden Sie die Carmes dazu ein, die Künstler des Kollektivs On s’Occupe de Tout zu treffen, damit sie Ihnen ihr Rezept für ein gutes Musical verraten!

Italiano :

Dopo aver scoperto « Non et nom, j’aime pas mon prénom », Les Carmes vi invitano a incontrare gli artisti del collettivo On s’Occupe de Tout che vi daranno la loro ricetta per scrivere un grande musical!

Espanol :

Después de descubrir « Non et nom, j’aime pas mon prénom », Les Carmes le invitan a ponerse al día con los artistas del colectivo On s’Occupe de Tout para que le den su receta para escribir un gran musical

