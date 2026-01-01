Atelier Un samedi à La Virgule La Virgule Morlaix

Atelier Un samedi à La Virgule

La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère

Tarif : – –

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Venez faire une petite activité en lien avec une œuvre issue du Musée Numérique, accessible à la Virgule.

Atelier en continu, de 14h à 16h.

Pour tous, adultes et enfants compris !

– Sans réservation – .

