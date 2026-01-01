Atelier Un samedi à La Virgule La Virgule Morlaix
samedi 24 janvier 2026.
Atelier Un samedi à La Virgule
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-03-21 16:00:00
2026-01-24 2026-03-21
Venez faire une petite activité en lien avec une œuvre issue du Musée Numérique, accessible à la Virgule.
Atelier en continu, de 14h à 16h.
Pour tous, adultes et enfants compris !
– Sans réservation – .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 06
