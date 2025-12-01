Atelier Un temps pour jouer Bibliothèque Argentonnay

Atelier Un temps pour jouer Bibliothèque Argentonnay mercredi 17 décembre 2025.

Atelier Un temps pour jouer

Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Un temps pour jouer et découvrir de nouveaux jeux avec la sélection des bibliothécaires jeux de société et jeux vidéo.

Tout public. .

Bibliothèque 3 Bis rue des Douves Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 75 46 bibliotheque.argentonnay@agglo2b.fr

