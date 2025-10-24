Atelier Un temps pour jouer Bibliothèque Cerizay
Atelier Un temps pour jouer Bibliothèque Cerizay vendredi 24 octobre 2025.
Atelier Un temps pour jouer
Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2025-10-24
fin : 2025-12-10
2025-10-24 2025-11-19 2025-12-10
Un temps pour jouer et découvrir de nouveaux jeux avec la sélection des bibliothécaires jeux de société et jeux vidéo.
Tout public. .
Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 34 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr
