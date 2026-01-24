Atelier Un temps pour jouer Bibliothèque Cerizay
Atelier Un temps pour jouer
Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-21
2026-02-13 2026-02-21 2026-04-17
Un temps pour jouer et découvrir de nouveaux jeux avec la sélection des bibliothécaires.
Tout public. .
Bibliothèque 10 Rue du Chat Botté Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 07 34 bibliotheque.cerizay@agglo2b.fr
