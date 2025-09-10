Atelier Un temps pour jouer Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Atelier Un temps pour jouer Place de l’Hôtel de Ville Mauléon mercredi 10 septembre 2025.

Atelier Un temps pour jouer

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-10

2025-09-10

Un temps pour jouer et découvrir de nouveaux jeux avec la sélection des bibliothécaires jeux de société et jeux vidéo.

Tout public. .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

