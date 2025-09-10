Atelier Un temps pour jouer Place de l’Hôtel de Ville Mauléon
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres
Gratuit
Un temps pour jouer et découvrir de nouveaux jeux avec la sélection des bibliothécaires jeux de société et jeux vidéo.
Tout public. .
Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr
