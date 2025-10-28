Atelier un toit pour nos amis à plumes Maison du Grand Site Solutré-Pouilly
Atelier un toit pour nos amis à plumes Maison du Grand Site Solutré-Pouilly mardi 28 octobre 2025.
Atelier un toit pour nos amis à plumes
Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-10-28 14:00:00
fin : 2025-10-28 16:00:00
2025-10-28
Venez découvrir la diversité des oiseaux du Grand Site et apprenez à construire votre propre nichoir pour les accueillir ! Un atelier bricolage et découverte, pour petits et grands curieux de nature !
À partir de 6 ans. Accompagnant adulte obligatoire. .
Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
