Atelier un toit pour nos amis à plumes Maison du Grand Site Solutré-Pouilly mardi 28 octobre 2025.

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 8 EUR

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28 16:00:00

2025-10-28

Venez découvrir la diversité des oiseaux du Grand Site et apprenez à construire votre propre nichoir pour les accueillir ! Un atelier bricolage et découverte, pour petits et grands curieux de nature !

À partir de 6 ans. Accompagnant adulte obligatoire. .

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

