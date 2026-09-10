UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Solutré-Pouilly

Atelier : un toit pour nos amis à plumes Parking P1 – Chemin de la Roche Solutré-Pouilly

jeudi 29 octobre 2026 · Parking P1 - Chemin de la Roche · Solutré-Pouilly

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Parking P1 - Chemin de la Roche
Adresse
Maison du Grand Site
Ville
71960 Solutré-Pouilly
Département
Saône-et-Loire
Tarif
8 8 8 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Solutré-Pouilly

Atelier : un toit pour nos amis à plumes

Parking P1 – Chemin de la Roche Maison du Grand Site Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:00:00
fin : 2026-10-29 16:00:00

Date(s) :
2026-10-29

Découvrez la diversité des oiseaux du Grand Site et construisez votre propre nichoir pour les accueillir ! Un atelier bricolage et découverte, pour petits et grands curieux de nature.
À partir de 6 ans. Accompagnant adulte obligatoire.   .

Parking P1 – Chemin de la Roche Maison du Grand Site Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81  rochedesolutre@saoneetloire71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier : un toit pour nos amis à plumes

L’événement Atelier : un toit pour nos amis à plumes Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-09-10 par Maison du Grand Site

À voir aussi à Solutré-Pouilly (Saône-et-Loire)