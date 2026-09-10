Atelier : un toit pour nos amis à plumes Parking P1 – Chemin de la Roche Solutré-Pouilly

jeudi 29 octobre 2026 · Parking P1 - Chemin de la Roche · Solutré-Pouilly

Informations pratiques

Solutré-Pouilly

Atelier : un toit pour nos amis à plumes

Parking P1 – Chemin de la Roche Maison du Grand Site Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 14:00:00

fin : 2026-10-29 16:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Découvrez la diversité des oiseaux du Grand Site et construisez votre propre nichoir pour les accueillir ! Un atelier bricolage et découverte, pour petits et grands curieux de nature.

À partir de 6 ans. Accompagnant adulte obligatoire. .

Parking P1 – Chemin de la Roche Maison du Grand Site Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Atelier : un toit pour nos amis à plumes

L’événement Atelier : un toit pour nos amis à plumes Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-09-10 par Maison du Grand Site