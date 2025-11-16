Atelier Un volume comme un jeu d’enfant Musée de Valence Valence

Atelier Un volume comme un jeu d’enfant

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 14:30:00

fin : 2025-11-16 14:30:00

Date(s) :

2025-11-16

Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.



À partir de découpes et d’un assemblage de formes en carton, des architectures se créent, une ville s’invente, se développe, envahit l’espace.

.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

English :

As part of Hop Hop Hop! Le musée en famille.



Using cut-outs and cardboard shapes, architectures are created, a city is invented, develops and invades space.

German :

Im Rahmen von Hop Hop Hop! Das Museum in der Familie.



Ausgehend von Ausschnitten und einer Zusammenstellung von Kartonformen entstehen Architekturen, eine Stadt wird erfunden, entwickelt sich und erobert den Raum.

Italiano :

Nell’ambito di Hop Hop Hop! Il museo in famiglia.



Ritagliando e assemblando forme di cartone, si crea un’architettura, si inventa, si sviluppa e si invade una città.

Espanol :

¡En el marco de Hop Hop Hop! El museo en familia.



Recortando y ensamblando formas de cartón, se crea arquitectura y se inventa, desarrolla e invade una ciudad.

L’événement Atelier Un volume comme un jeu d’enfant Valence a été mis à jour le 2025-10-13 par Valence Romans Tourisme