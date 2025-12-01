ATELIER UN VRAI JEU DE FAUSSAIRES ESPACE NORBERT CASTERET Saint-Martory
ATELIER UN VRAI JEU DE FAUSSAIRES ESPACE NORBERT CASTERET Saint-Martory mercredi 10 décembre 2025.
ATELIER UN VRAI JEU DE FAUSSAIRES
ESPACE NORBERT CASTERET 122 avenue Norbert Casteret Saint-Martory Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 17:30:00
Date(s) :
2025-12-10
Venez découvrir vos talents d’artiste !
Dans le cadre de l’exposition Un vrai jeu de faussaires . .
ESPACE NORBERT CASTERET 122 avenue Norbert Casteret Saint-Martory 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 6 75 97 62 77
English :
Come and discover your artistic talents!
L’événement ATELIER UN VRAI JEU DE FAUSSAIRES Saint-Martory a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE