ATELIER UN VRAI JEU DE FAUSSAIRES ESPACE NORBERT CASTERET Saint-Martory

ATELIER UN VRAI JEU DE FAUSSAIRES

ESPACE NORBERT CASTERET 122 avenue Norbert Casteret Saint-Martory Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10 17:30:00

Date(s) :

2025-12-10

Venez découvrir vos talents d’artiste !

Dans le cadre de l’exposition Un vrai jeu de faussaires . .

ESPACE NORBERT CASTERET 122 avenue Norbert Casteret Saint-Martory 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 6 75 97 62 77

English :

Come and discover your artistic talents!

L’événement ATELIER UN VRAI JEU DE FAUSSAIRES Saint-Martory a été mis à jour le 2025-11-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE