Atelier Une assiette de Biodiversité | Turfu Festival Le Dôme Caen

Atelier Une assiette de Biodiversité | Turfu Festival

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-04-10 17:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Cet atelier a pour objectif de permettre aux personnes participantes de mieux comprendre la notion de systèmes alimentaires favorables à la biodiversité, tout en partageant leurs attentes et leurs représentations sur ce thème.

Gratuit, inscription obligatoire. Cet atelier a pour objectif de permettre aux personnes participantes de mieux comprendre la notion de systèmes alimentaires favorables à la biodiversité, tout en partageant leurs attentes et leurs représentations sur ce thème. À partir des contributions recueillies, des pistes de questions de recherche ainsi que des hypothèses concernant le rôle des citoyen·nes seront élaborées dans le cadre du programme de recherche DIVINFOOD. Les travaux menés ont vocation à nourrir les propositions qui seront adressées au Parlement européen en 2027.

Le projet européen DIVINFOOD (financé par le programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne) vise à développer des chaînes alimentaires qui valorisent la biodiversité sous-utilisée afin d’agir contre le déclin de la biodiversité et de répondre aux attentes croissantes des consommateurs pour des produits locaux sains qui contribuent à des systèmes alimentaires durables.

Le projet cherche à retrouver les espèces et variétés négligées (aux (NUCs neglectied underutilised crops), à les préserver en les conservant et les cultivant et enfin à les valoriser jusqu’à les retrouver dans l’assiette des consommateurs. Il s’agit au fond d’éviter de perdre un patrimoine biologique, d’assurer notre survie grâce à la biodiversité, de soutenir l’autonomie et la souveraineté alimentaire.

Intervenantes

Dominique Desclaux INRAE, Caroline Falize INRAE, Delphine Mezière INRAE .

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : Atelier Une assiette de Biodiversité | Turfu Festival

The aim of this workshop is to enable participants to gain a better understanding of the concept of biodiversity-friendly food systems, while at the same time sharing their expectations and representations on this theme.

L’événement Atelier Une assiette de Biodiversité | Turfu Festival Caen a été mis à jour le 2026-03-24 par Calvados Attractivité