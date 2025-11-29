Atelier Une bouillotte sèche pour passer l’hiver au chaud à la Recyclerie

12 Chemin de Barraou Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Bienvenue à la Recyclerie ! Une vraie caverne d’Ali baba dans laquelle vous trouverez forcement votre bonheur !

La Recyclerie c’est aussi des personnes passionnées qui partagent leur savoir-faire.

Rendez-vous pour un atelier Je fabrique et couds ma bouillotte avec des graines et des tissus de récupération. avec Anne (à partir de 12 ans mineurs doivent être accompagnés). .

12 Chemin de Barraou Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 53 48 86 19

English : Atelier Une bouillotte sèche pour passer l’hiver au chaud à la Recyclerie

German : Atelier Une bouillotte sèche pour passer l’hiver au chaud à la Recyclerie

Italiano :

Espanol : Atelier Une bouillotte sèche pour passer l’hiver au chaud à la Recyclerie

L’événement Atelier Une bouillotte sèche pour passer l’hiver au chaud à la Recyclerie Bazas a été mis à jour le 2025-11-13 par La Gironde du Sud