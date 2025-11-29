Atelier Une bouillotte sèche pour passer l’hiver au chaud à la Recyclerie Bazas
12 Chemin de Barraou Bazas Gironde
Bienvenue à la Recyclerie ! Une vraie caverne d’Ali baba dans laquelle vous trouverez forcement votre bonheur !
La Recyclerie c’est aussi des personnes passionnées qui partagent leur savoir-faire.
Rendez-vous pour un atelier Je fabrique et couds ma bouillotte avec des graines et des tissus de récupération. avec Anne (à partir de 12 ans mineurs doivent être accompagnés). .
12 Chemin de Barraou Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine
