Atelier : Une collection, un collectionneur Musée Quai Zola Rennes Samedi 27 septembre, 11h00 Ille-et-Vilaine

Le collectionneur trie, classe les différents objets de sa collection. Et vous comment procéderiez-vous ?

Cette activité est gratuite, mais l’inscription préalable est obligatoire. Pour réserver, veuillez envoyer un email à mba-reservations@ville-rennes.fr, en indiquant les informations suivantes :



* Le nom de la visite, ainsi que la date et l’heure souhaitées

* Le nom et le prénom de chaque participant (adultes et enfants) et l’âge des enfants

* Un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre en cas d’annulation de dernière minute



À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-27T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-27T12:00:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/quai-zola/atelier-une-collection-un-collectionneur

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine