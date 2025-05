ATELIER UNE OEUVRE, UN VIN – Béziers, 27 juin 2025 07:00, Béziers.

Explorez l’émotion artistique à travers la vue, l’odorat et le goût, en décloisonnant les disciplines sensorielles lors d’une dégustation commentée.

Comment le vin peut-il résonner avec l’œuvre d’art et vice-versa ? Cet atelier, mêlant commentaire d’œuvre et dégustation, invite à explorer l’émotion artistique à travers la vue, l’odorat et le goût, tout en décloisonnant les disciplines sensorielles. Avec Frédérique Francès des Caves Paul Riquet Béziers, et Mylène Fritchi-Roux, assistante d’enseignement artistique aux Musées de Béziers.

9 rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60

English :

Explore artistic emotion through sight, smell and taste, decompartmentalizing sensory disciplines with a guided tasting session.

German :

Erforschen Sie künstlerische Emotionen durch Sehen, Riechen und Schmecken, indem Sie bei einer kommentierten Verkostung die sensorischen Disziplinen aufbrechen.

Italiano :

Esplorate l’emozione artistica attraverso la vista, l’olfatto e il gusto, abbattendo le barriere tra le discipline sensoriali con una sessione di degustazione guidata.

Espanol :

Explore la emoción artística a través de la vista, el olfato y el gusto, descompartimentando las disciplinas sensoriales durante una sesión de cata guiada.

