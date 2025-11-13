Atelier une vie devant nous activité seniors Maison Dumaine Luçon

Atelier une vie devant nous activité seniors Maison Dumaine Luçon jeudi 13 novembre 2025.

Atelier une vie devant nous activité seniors

Maison Dumaine La Bulle d’R Luçon Vendée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 09:30:00

fin : 2025-11-25 12:30:00

2025-11-13 2025-11-25 2025-12-04 2025-12-18 2026-01-08 2026-01-22 2026-02-05 2026-02-12

Une Vie Devant Nous s’appuie sur l’idée qu’il n’est jamais trop tard pour mettre du renouveau dans ses relations familiales.

Une Vie Devant Nous s’appuie sur l’idée qu’il n’est jamais trop tard pour mettre du renouveau dans ses relations familiales. Un cycle de 8 séances pour explorer son passé familial, regarder autrement son histoire de vie, comprendre les mécanismes de la transmission entre générations et envisager sereinement le futur.

Inscription auprès de l’ASEPT au 02 40 41 38 53 .

Maison Dumaine La Bulle d’R Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 40 41 38 53

English :

Une Vie Devant Nous is based on the idea that it?s never too late to renew family relationships.

German :

Ein Leben vor uns beruht auf der Idee, dass es nie zu spät ist, die Familienbeziehungen zu erneuern.

Italiano :

Une Vie Devant Nous si basa sull’idea che non è mai troppo tardi per rinnovare i rapporti familiari.

Espanol :

Une Vie Devant Nous se basa en la idea de que nunca es demasiado tarde para renovar las relaciones familiares.

