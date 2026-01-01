Atelier une vie devant nous activité seniors Maison Dumaine Luçon

Atelier une vie devant nous activité seniors

Maison Dumaine La Bulle d’R Luçon Vendée

Début : 2026-01-08 09:30:00

fin : 2026-02-05 12:30:00

2026-01-08 2026-01-22 2026-02-05 2026-02-12

Une Vie Devant Nous s’appuie sur l’idée qu’il n’est jamais trop tard pour mettre du renouveau dans ses relations familiales. Un cycle de 8 séances pour explorer son passé familial, regarder autrement son histoire de vie, comprendre les mécanismes de la transmission entre générations et envisager sereinement le futur.

Inscription auprès de l’ASEPT au 02 40 41 38 53 .

Maison Dumaine La Bulle d’R Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 40 41 38 53

Une Vie Devant Nous is based on the idea that it?s never too late to renew family relationships.

