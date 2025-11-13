Atelier Une vie devant nous La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire
Atelier Une vie devant nous La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire jeudi 8 janvier 2026.
Atelier Une vie devant nous
La Ruche d’Idées 292 rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08 09:00:00
fin : 2026-04-09 12:00:00
Date(s) :
2026-01-08 2026-01-22 2026-02-05 2026-02-12 2026-03-05 2026-03-19 2026-04-02 2026-04-09
.
La Ruche d’Idées 292 rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2519360276 accueil@ruche-didees.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Une vie devant nous Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral