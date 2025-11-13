Atelier Une vie devant nous La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire

Atelier Une vie devant nous

La Ruche d’Idées 292 rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 09:00:00

fin : 2026-04-09 12:00:00

Date(s) :

2026-01-08 2026-01-22 2026-02-05 2026-02-12 2026-03-05 2026-03-19 2026-04-02 2026-04-09

.

La Ruche d’Idées 292 rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2519360276 accueil@ruche-didees.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Une vie devant nous Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral