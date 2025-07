Atelier « Univers, planètes et système solaire » Musée Urgonia Orgon

Atelier « Univers, planètes et système solaire » Musée Urgonia Orgon mercredi 13 août 2025.

Atelier « Univers, planètes et système solaire »

Mercredi 13 août 2025 à partir de 14h. Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon Bouches-du-Rhône

Début : Mercredi 2025-08-13 14:00:00

Atelier « Univers, planètes et système solaire ».Enfants

Atelier Univers, planètes et système solaire pour les enfants de 6 à 12 ans.

Les enfants découvriront l’univers, le système solaire et les planètes qui le compose. Ils réaliseront ensuite une maquette du système solaire.



Sur inscription. .

Musée Urgonia Chemin des Aires Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 73 09 54 urgonia.mediation@orgon.fr

Universe, planets and solar system » workshop.

Workshop « Universum, Planeten und Sonnensystem ».

Workshop « Universo, pianeti e sistema solare ».

Taller « Universo, planetas y sistema solar ».

