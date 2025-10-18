Atelier Upcycling Broderie Qualia Le Loft Parthenay

Atelier Upcycling Broderie Qualia Le Loft Parthenay samedi 18 octobre 2025.

Qualia Le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 45 – 45 – EUR

Début : 2025-10-18

Pour éviter de jeter un jean troué, usé ou simplement démodé, la broderie est une excellente solution elle permet de réparer, personnaliser et redonner une seconde vie à votre jean. .

Qualia Le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 77 61 54 contact@qualia-upcycled.com

