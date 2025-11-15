Atelier upcycling de vinyles Recyclerie Arinthod

Atelier upcycling de vinyles Recyclerie Arinthod samedi 15 novembre 2025.

Atelier upcycling de vinyles

Recyclerie 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod Jura

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

2025-11-15

Atelier upcycling de vinyles à la recyclerie d’Arinthod de 9h00 à 12h00.

Venez fabriquer un saladier, une étagère ou une décoration à partir d’un vinyles !

Entrées et sorties libres. .

Recyclerie 7 Rue Fontaine du Fresne Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 52 79 92 43 recyclerie@adapemont.fr

