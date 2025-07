Atelier Upcycling Laine Feutrée Place Dulcie September 44000 Nantes Nantes

Atelier Upcycling Laine Feutrée Place Dulcie September 44000 Nantes Nantes samedi 26 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-26 14:00 – 16:00

Gratuit : non 25€ par personne Tarif : 25€ par personneInscriptions via helloasso : https://www.helloasso.com/associations/la-galerie-du-zero-dechet/evenements/atelier-upcycling-laine-feutree Adulte

Le feutrage à l’aiguille est une technique manuelle qui consiste à créer des objets en laine en les feutrant à l’aide d’aiguilles spéciales.Ces aiguilles ont des petites barbes qui, en pénétrant la laine cardée, accrochent les fibres entre elles et les entremêlent. Ce processus permet de transformer une masse de laine en une forme solide et compacte.Ce n’est pas seulement réservé à la création d’objets, il peut également être utilisé pour personnaliser vos vêtements. Cette technique vous permet d’ajouter des motifs, des textures et des couleurs uniques à vos pièces existantes.- Réparer des trous, couvrir des tâches- Création d’un tableau textile à accrocher ou à recoudre sur un vêtementCet atelier est dédié à toute personne sensible aux techniques d’upcycling et à la valeur d’une vie créative.N’oubliez pas de ramener un vêtement ou tissu à pimper ! Évitez les t-shirt, privilégiez l’épais.

