Atelier upcycling : les lampes Médiathèque Patrick-Simon Villers-Bretonneux

Atelier upcycling : les lampes Médiathèque Patrick-Simon Villers-Bretonneux samedi 4 octobre 2025.

Atelier upcycling : les lampes Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Patrick-Simon Somme

8 places disponible, tout public dès 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Animé par Christèle Bellec de L’Atelier des Chrysalides

Venez confectionner vous-même votre de lampe de chevet à partir de cannage. De nombreux matériaux et choix de couleurs vous seront proposés sur place afin de personnaliser votre création.

Médiathèque Patrick-Simon 5 ter Rue d’Herville, 80800 Villers-Bretonneux, France Villers-Bretonneux 80800 Somme Hauts-de-France 0322531049 https://www.lecturepublique.valdesomme.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 22 53 10 49 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@valdesomme.com »}]

Animé par Christèle Bellec de L’Atelier des Chrysalides

canva