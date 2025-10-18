Atelier Upcycling Maison de la Conversation Paris
Atelier Upcycling Maison de la Conversation Paris samedi 18 octobre 2025.
Découvrez l’atelier couture upcycling de La Friche Créative à la Maison de la Conversation !
L’upcycling, c’est l’art de transformer des tissus ou objets voués à être jetés en créations uniques et de qualité supérieure.
Cet atelier est accessible aux débutants et vous invite à donner une seconde vie à vos textiles.
Apportez vos propres tissus si vous le souhaitez, du matériel sera également mis à disposition.
Le samedi 06 décembre 2025
de 14h00 à 17h00
Le samedi 08 novembre 2025
de 14h00 à 17h00
Le samedi 18 octobre 2025
de 14h00 à 17h00
payant
Prix libre à partir de 5 euros.
Tout public.
Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.helloasso.com/associations/la-friche-creative/evenements/atelier-couture communication@maisondelaconversation.org