Atelier Upcycling Salle Henri Picoron Puyravault

Début : 2026-01-27 14:00:00
fin : 2026-01-27 18:00:00
2026-01-27
Venez exprimer votre créativité tout en respectant la nature !
Brigitte vous accompagne dans la création de votre propre lutrins ou de petites boites utiles et décoratives. .
Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr
English :
Upcylcing workshop
