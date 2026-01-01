Atelier Upcycling Salle Henri Picoron Puyravault

Atelier Upcycling

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 14:00:00

fin : 2026-01-27 18:00:00

Date(s) :

2026-01-27

Atelier Upcylcing

Venez exprimer votre créativité tout en respectant la nature !

Brigitte vous accompagne dans la création de votre propre lutrins ou de petites boites utiles et décoratives. .

Salle Henri Picoron Place de la mairie Puyravault 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 10 09 a.dutartre@sudvendeelittoral.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Upcylcing workshop

L’événement Atelier Upcycling Puyravault a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud