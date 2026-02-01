Atelier upcycling Troyes
Atelier upcycling Troyes samedi 21 février 2026.
Atelier upcycling
Centre d’art contemporain Passages Troyes Aube
Tarif : 4 – 4 – 4 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-21 16:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Un t-shirt, une chemise ou une pièce oubliée dans votre dressing ? Offrez-lui une seconde vie lors de notre atelier upcycling.
Patchwork, customisation, broderie… laissez libre cours à votre créativité pour repartir avec une pièce unique, que vos pourrez de nouveau porter.
Passages met à disposition tout le matériel nécessaire pour personnaliser votre vêtement. Il ne vous reste plus qu’à venir avec une pièce de votre dressing ! .
Centre d’art contemporain Passages Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27 communication@cac-passages.com
English :
L'événement Atelier upcycling Troyes a été mis à jour le 2026-02-11