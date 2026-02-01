Atelier upcycling Troyes

Atelier upcycling

Un t-shirt, une chemise ou une pièce oubliée dans votre dressing ? Offrez-lui une seconde vie lors de notre atelier upcycling.



Patchwork, customisation, broderie… laissez libre cours à votre créativité pour repartir avec une pièce unique, que vos pourrez de nouveau porter.



Passages met à disposition tout le matériel nécessaire pour personnaliser votre vêtement. Il ne vous reste plus qu’à venir avec une pièce de votre dressing ! .

