Atelier : usurpation d’identité Club Jeanne d’Arc PARIS
Atelier : usurpation d’identité Club Jeanne d’Arc PARIS lundi 24 novembre 2025.
Un conseiller numérique intervient pour sensibiliser aux risques d’usurpation d’identité.
Sensibilisation aux risques numériques d’usurpation d’identité
Le lundi 24 novembre 2025
de 10h15 à 11h30
gratuit
Sur inscription auprès de l’organisateur
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-24T11:15:00+01:00
fin : 2025-11-24T12:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-24T10:15:00+02:00_2025-11-24T11:30:00+02:00
Club Jeanne d’Arc 121, rue Jeanne d’Arc 75013 PARIS
https://www.paris.fr/pages/paris-protege-la-ville-de-paris-se-mobilise-pour-informer-sensibiliser-et-proteger-les-parisiens-vulnerables-contre-toutes-les-formes-de-malveillance-violence-et-maltraitance-30048