Atelier vacances À table avec les chevaliers ! Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Atelier vacances À table avec les chevaliers !

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif enfant

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17 16:00:00

2026-02-17

Maniguette, gingembre, badiane, safran… Panetier, échanson, fruitier…

Dresse un banquet médiéval et prépare une recette pour ripailler !

À partir de 7 ans

Sur réservation (03 84 47 88 49 ou resamusee@lonslesaunier.fr) .

