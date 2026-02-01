Atelier vacances À table avec les chevaliers ! Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Atelier vacances À table avec les chevaliers ! Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier mardi 17 février 2026.
Atelier vacances À table avec les chevaliers !
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-17 14:30:00
fin : 2026-02-17 16:00:00
2026-02-17
Maniguette, gingembre, badiane, safran… Panetier, échanson, fruitier…
Dresse un banquet médiéval et prépare une recette pour ripailler !
À partir de 7 ans
Sur réservation (03 84 47 88 49 ou resamusee@lonslesaunier.fr) .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
English : Atelier vacances À table avec les chevaliers !
