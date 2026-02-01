Atelier Vacances de février ABCdaire portuaire MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Atelier Vacances de février ABCdaire portuaire

MuMa Musée d'art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Début : Jeudi 2026-02-26 10:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-26

Viens créer un Abécédaire des mots du port en compagnie des autrices du livre L’Invention des dimanches . Ecriture, dessin et autres techniques seront nécessaires pour façonner ce livre de mots qui prendra la forme d’un leporello.

Avec Gwenaëlle Abolivier (autrice et journaliste) et Marie Détrée (peintre officielle de la Marine et illustratrice)

Durée 2 x 2h

Atelier sur 2 séances de 2h, présence requise aux 2 séances

De 7 à 13 ans Durée 2h

Réservation obligatoire .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

