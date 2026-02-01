Atelier Vacances de février Les secrets des Nymphéas MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Atelier Vacances de février Les secrets des Nymphéas

Viens percer les secrets de ces fleurs qui glissent sur l’eau des bassins aux mille et unes couleurs de Giverny. Tel un jardinier, observe leurs feuilles et leurs pétales. Tel un artiste, découvre leur folle palette de couleurs et récrée grâce à des centaines de petits carrés de laine l’une des œuvres les plus célèbres de Monet !

Avec Citémômes

Durée 3 x 2h

Atelier sur 3 séances de 2h, présence requise aux 3 séances

De 7 à 13 ans Durée 2h

Réservation obligatoire .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

