Atelier Vacances de février Métamorphose le port

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-24

2026-02-17 2026-02-24

Le port se transforme, fais parler ton imaginaire !

Dessin et pastel avec Nathalie Chauvin

De 4 à 6 ans Durée 2h

Réservation obligatoire .

