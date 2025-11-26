Atelier vacances de Noël balle Témari Nontron

Atelier vacances de Noël balle Témari

Ateliers Métiers d’art Nontron Dordogne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Avec Laura Gourmel. Réalisation d’une balle Temari. Technique japonaise. C ‘est une balle décorative faite de fils et brodée de motifs géométriques réguliers. Autrefois réalisée par les mères pour leurs enfants, ces balles sont depuis devenues de vrais objets d’art à offrir parfait pour offrir durant les fêtes de fin d’année.

De 10h à 13h Découverte, débutant.e.s

De 14h à 17h Pour les initié.e.s, celles qui ont suivi l’atelier d’initiation durant l’été

A partir de 16 ans. .

Ateliers Métiers d’art Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 23 51 41 laura.gourmel@gmail.com

English : Atelier vacances de Noël balle Témari

With Laura Gourmel. Making a Temari ball. Japanese technique. A decorative ball made of thread and embroidered with regular geometric motifs. Once made by mothers for their children, these balls have since become true objets d?art for gift-giving.

German : Atelier vacances de Noël balle Témari

Mit Laura Gourmel. Herstellung eines Temari-Balls. Eine japanische Technik. Es handelt sich um einen dekorativen Ball aus Garn, der mit regelmäßigen geometrischen Mustern bestickt ist. Diese Bälle wurden früher von Müttern für ihre Kinder hergestellt und sind heute wahre Kunstwerke, die man verschenken kann.

Italiano :

Con Laura Gourmel. Realizzazione di una palla Temari. Tecnica giapponese. Si tratta di una palla decorativa realizzata in filo e ricamata con motivi geometrici regolari. Un tempo realizzate dalle madri per i propri figli, queste palline sono diventate veri e propri oggetti d’arte da regalare.

Espanol :

Con Laura Gourmel. Fabricación de una bola Temari. Técnica japonesa. Se trata de una bola decorativa hecha de hilo y bordada con motivos geométricos regulares. Antaño hechas por las madres para sus hijos, estas bolas se han convertido en verdaderos objetos de arte para regalar.

