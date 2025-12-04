Atelier vacances de Noël broderie de Lunéville Ateliers métiers d’art Nontron
Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne
Fabienne Audibert propose durant ce stage de 3h une initiation à la broderie au crochet de Lunéville et ou à la broderie perlée à l’aiguille. Elle vous apprendra différentes techniques, notamment la broderie dite à l’aveugle.
La broderie de Lunéville perlée se réalise sur l’envers. Elle permet à l’aide du crochet de Lunéville de broder des perles, des paillettes et d’autres fournitures montées sur un fil. Le crochet comprend un manche et une aiguille permettant de réaliser un point de chaînette sur un tissu d’organza de soie fortement tendu par un métier à broder. A partir de 13 ans. .
English : Atelier vacances de Noël broderie de Lunéville
With Fabienne Audibert, embroiderer of art en lumière
Lunéville crochet embroidery or needle pearl embroidery
In this 3-hour workshop, Fabienne Audibert introduces you to Lunéville crochet embroidery or needle-beaded embroidery. She will teach you different techniques.
