Atelier vacances de Noël broderie de Lunéville Ateliers métiers d’art Nontron

Avec Fabienne Audibert, brodeuse d’art en lumière

Broderie au crochet de Lunéville ou broderie perlée à l’aiguille

Fabienne Audibert propose durant ce stage de 3h une initiation à la broderie au crochet de Lunéville et ou à la broderie perlée à l’aiguille. Elle vous apprendra différentes techniques, notamment la broderie dite à l’aveugle.

La broderie de Lunéville perlée se réalise sur l’envers. Elle permet à l’aide du crochet de Lunéville de broder des perles, des paillettes et d’autres fournitures montées sur un fil. Le crochet comprend un manche et une aiguille permettant de réaliser un point de chaînette sur un tissu d’organza de soie fortement tendu par un métier à broder. A partir de 13 ans. .

Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 89 58 09 f.audibert11@gmail.com

English : Atelier vacances de Noël broderie de Lunéville

With Fabienne Audibert, embroiderer of art en lumière

Lunéville crochet embroidery or needle pearl embroidery

In this 3-hour workshop, Fabienne Audibert introduces you to Lunéville crochet embroidery or needle-beaded embroidery. She will teach you different techniques.

L’événement Atelier vacances de Noël broderie de Lunéville Nontron a été mis à jour le 2025-12-02 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin