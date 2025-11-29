Atelier vacances de Noël Céramique Ateliers Métiers d’art Nontron
Atelier vacances de Noël Céramique
Ateliers Métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-27
fin : 2025-12-27
2025-12-27
Avec Claire LEPAPE, Atelier Blue Note
Atelier modelage à partager en famille ou pour un moment solo de création.
Idées de créations modeler un photophore pour égayer les soirées d’hiver ou une mangeoire pour nos oiseaux frileux !
Ateliers Métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 66 80 61 lepape.claire@yahoo.fr
English : Atelier vacances de Noël Céramique
With Claire LEPAPE, Atelier Blue Note
A modeling workshop to share with the family or for a solo moment of creation.
Creative ideas: model a candle jar to brighten up winter evenings, or a bird feeder for our chilly birds!
L’événement Atelier vacances de Noël Céramique Nontron a été mis à jour le 2025-11-26 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin