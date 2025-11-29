Atelier vacances de Noël Céramique Ateliers Métiers d’art Nontron

Atelier vacances de Noël Céramique

Ateliers Métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne

Début : 2025-12-27

Avec Claire LEPAPE, Atelier Blue Note

Atelier modelage à partager en famille ou pour un moment solo de création.

Idées de créations modeler un photophore pour égayer les soirées d’hiver ou une mangeoire pour nos oiseaux frileux !

English : Atelier vacances de Noël Céramique

With Claire LEPAPE, Atelier Blue Note

A modeling workshop to share with the family or for a solo moment of creation.

Creative ideas: model a candle jar to brighten up winter evenings, or a bird feeder for our chilly birds!

