Atelier vacances de Noël par Petit Pas Petit

201 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:30:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Bac sensoriel sur le thème de l’hiver, du froid, glacé, des animaux de la banquise et toujours du transvasement et de l’exploration.

Bac sensoriel sur le thème de l’hiver, du froid, glacé, des animaux de la banquise et toujours du transvasement et de l’exploration, avec Audrey suivi d’un gouter.

Sur réservation uniquement. .

201 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 98 47 18 51

English : Atelier vacances de Noël par Petit Pas Petit

A sensory tray on the theme of winter, cold, icy, ice floe animals and always involving decanting and exploration.

German :

Sensorische Wanne zum Thema Winter, kalt, eisig, Tiere der Eisscholle und immer wieder Umfüllen und Erkunden.

Italiano :

Un cestino sensoriale sul tema dell’inverno, del freddo e del gelo, degli animali sulla banchisa e che prevede sempre travasi ed esplorazioni.

Espanol :

Un cubo sensorial sobre el tema del invierno, el frío y el hielo, los animales en la banquisa y siempre con decantación y exploración.

L’événement Atelier vacances de Noël par Petit Pas Petit Beuzeville a été mis à jour le 2025-11-24 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville