Atelier vacances de Noël tissage aux plaquettes Ateliers Métiers d’art Nontron

Atelier vacances de Noël tissage aux plaquettes

Atelier vacances de Noël tissage aux plaquettes Ateliers Métiers d’art Nontron mardi 30 décembre 2025.

Atelier vacances de Noël tissage aux plaquettes

Ateliers Métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-30
fin : 2025-12-30

Date(s) :
2025-12-30

Avec Sylvie LEMAL, L’atelier des Fées Tisserandes
Initiation au tissage aux plaquettes
– Ourdissage de la chaîne,
– Enfilage de la chaîne sur les plaquettes,
– Premiers pas en tissage pour manipuler les outils de tissage,
– Tissage de motifs,
– Finalisation d’un porte-clés et/ou marque-page
Avec Sylvie LEMAL, L’atelier des Fées Tisserandes
Initiation au tissage aux plaquettes
– Ourdissage de la chaîne,
– Enfilage de la chaîne sur les plaquettes,
– Premiers pas en tissage pour manipuler les outils de tissage,
– Tissage de motifs,
– Finalisation d’un porte-clés et/ou marque-page
A partir de 8 ans 2 participants minimum 6 maximum par atelier. Matériel compris et une notice explicative pour pouvoir continuer chez soi.   .

Ateliers Métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 02 14 59  sylvie.lemal@laposte.net

English : Atelier vacances de Noël tissage aux plaquettes

With Sylvie LEMAL, L?atelier des Fées Tisserandes
Introduction to plate weaving
? Warp warping,
? Threading the warp onto the pads,
? First steps in weaving to handle weaving tools,
? Weaving patterns,
? Finishing a key ring and/or bookmark

L’événement Atelier vacances de Noël tissage aux plaquettes Nontron a été mis à jour le 2025-11-26 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin