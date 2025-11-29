Atelier vacances de Noël tissage aux plaquettes Ateliers Métiers d’art Nontron

Atelier vacances de Noël tissage aux plaquettes

Ateliers Métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

Avec Sylvie LEMAL, L’atelier des Fées Tisserandes

Initiation au tissage aux plaquettes

– Ourdissage de la chaîne,

– Enfilage de la chaîne sur les plaquettes,

– Premiers pas en tissage pour manipuler les outils de tissage,

– Tissage de motifs,

– Finalisation d’un porte-clés et/ou marque-page

A partir de 8 ans 2 participants minimum 6 maximum par atelier. Matériel compris et une notice explicative pour pouvoir continuer chez soi. .

Ateliers Métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 02 14 59 sylvie.lemal@laposte.net

English : Atelier vacances de Noël tissage aux plaquettes

With Sylvie LEMAL, L?atelier des Fées Tisserandes

Introduction to plate weaving

? Warp warping,

? Threading the warp onto the pads,

? First steps in weaving to handle weaving tools,

? Weaving patterns,

? Finishing a key ring and/or bookmark

