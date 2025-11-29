Atelier vacances de Noël tissage baltique Ateliers Métiers d’art Nontron

Atelier vacances de Noël tissage baltique

Ateliers Métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Avec Sylvie LEMAL, L’atelier des Fées Tisserandes

Initiation au tissage baltique

– Ourdissage de la chaîne,

– Enfilage de la chaîne sur le peigne,

– Premiers pas en tissage pour manipuler le peigne et la navette,

– Tissage de motifs à 7 fils,

– Finalisation d’un porte-clés et/ou marque-page

A partir de 8 ans 2 participants minimum 6 maximum par atelier. Matériel compris et une notice explicative pour pouvoir continuer chez soi. .

Ateliers Métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 02 14 59 sylvie.lemal@laposte.net

English : Atelier vacances de Noël tissage baltique

With Sylvie LEMAL, L?atelier des Fées Tisserandes

Introduction to Baltic weaving

? Warp warping,

? Threading the warp onto the reed,

? First steps in weaving to handle the reed and shuttle,

? Weaving 7-thread patterns,

? Finishing a key ring and/or bookmark

