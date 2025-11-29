Atelier vacances de Noël tissage baltique Ateliers Métiers d’art Nontron
Atelier vacances de Noël tissage baltique Ateliers Métiers d’art Nontron mardi 23 décembre 2025.
Atelier vacances de Noël tissage baltique
Ateliers Métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Avec Sylvie LEMAL, L’atelier des Fées Tisserandes
Initiation au tissage baltique
– Ourdissage de la chaîne,
– Enfilage de la chaîne sur le peigne,
– Premiers pas en tissage pour manipuler le peigne et la navette,
– Tissage de motifs à 7 fils,
– Finalisation d’un porte-clés et/ou marque-page
A partir de 8 ans 2 participants minimum 6 maximum par atelier. Matériel compris et une notice explicative pour pouvoir continuer chez soi. .
Ateliers Métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 02 14 59 sylvie.lemal@laposte.net
English : Atelier vacances de Noël tissage baltique
With Sylvie LEMAL, L?atelier des Fées Tisserandes
Introduction to Baltic weaving
? Warp warping,
? Threading the warp onto the reed,
? First steps in weaving to handle the reed and shuttle,
? Weaving 7-thread patterns,
? Finishing a key ring and/or bookmark
