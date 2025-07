Atelier Vacances d’Été Les paquebots, créatures des mers MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Atelier Vacances d'Été Les paquebots, créatures des mers

mardi 12 août 2025.

MuMa Musée d'art moderne André Malraux
2 Boulevard Clemenceau
Le Havre

Début : 2025-08-12 10:00:00

2025-08-12

En t’inspirant des tableaux de l’exposition, transforme un paquebot en une créature marine fantastique.

Techniques encre, peinture, pastel, collage

Avec l’artiste Gaëtan Lehoux

De 4 à 6 ans durée 2h

Réservation obligatoire

+33 2 35 19 62 62

English : Atelier Vacances d’Été Les paquebots, créatures des mers

Using the paintings in the exhibition as inspiration, transform a liner into a fantastic sea creature.

Techniques: ink, paint, pastel, collage

With artist Gaëtan Lehoux

Ages 4 to 6 duration: 2h

Reservation required

German :

Verwandle mithilfe der Gemälde in der Ausstellung ein Kreuzfahrtschiff in eine fantastische Meereskreatur.

Techniken: Tinte, Farbe, Pastell, Collage

Mit dem Künstler Gaëtan Lehoux

Von 4 bis 6 Jahren Dauer: 2 Std

Reservierung erforderlich

Italiano :

Utilizzando i dipinti della mostra come ispirazione, trasformate un transatlantico in una fantastica creatura marina.

Tecniche: inchiostro, pittura, pastello, collage

Con l’artista Gaëtan Lehoux

Dai 4 ai 6 anni durata: 2 ore

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Inspirándote en los cuadros de la exposición, transforma un transatlántico en una fantástica criatura marina.

Técnicas: tinta, pintura, pastel, collage

Con el artista Gaëtan Lehoux

De 4 a 6 años duración: 2 horas

Reserva obligatoria

