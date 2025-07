Atelier Vacances d’Été Les paquebots s’affichent MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre

Atelier Vacances d’Été Les paquebots s’affichent

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-08-05 10:00:00

2025-08-05

En ce moment, le MuMa propose une exposition sur le thème des paquebots !

Ces géants des mers ont largement inspiré les artistes, et notamment les graphistes qui ont réalisé d’impressionnantes affiches.

Viens réaliser la tienne, en compagnie de l’artiste havraise Delphine Boeschlin. Nous l’exposerons dans « L’affichoir », notre espace pédagogique situé à la fin de l’exposition temporaire !

De 4 à 6 ans durée 2h

Réservation obligatoire

English : Atelier Vacances d’Été Les paquebots s’affichent

The MuMa is currently offering an exhibition on the theme of ocean liners!

These giants of the seas have greatly inspired artists, particularly graphic designers, who have produced some impressive posters.

Come and create your own, in the company of Le Havre artist Delphine Boeschlin. We’ll display it in « L’affichoir », our educational area at the end of the temporary exhibition!

Ages 4 to 6 duration: 2h

Reservation required

German :

Zurzeit bietet das MuMa eine Ausstellung zum Thema Ozeandampfer an!

Diese Giganten der Meere haben Künstler stark inspiriert, insbesondere Grafikdesigner, die beeindruckende Poster gestaltet haben.

Gestalte dein eigenes Plakat mit der Künstlerin Delphine Boeschlin aus Le Havre. Wir werden es im « L’affichoir », unserem pädagogischen Bereich am Ende der Sonderausstellung, ausstellen!

Von 4 bis 6 Jahren Dauer: 2 Stunden

Reservierung erforderlich

Italiano :

Il MuMa propone attualmente una mostra sul tema dei transatlantici!

Questi giganti del mare hanno ispirato molto gli artisti, in particolare i grafici, che hanno prodotto manifesti di grande effetto.

Venite a realizzare il vostro, in compagnia dell’artista di Le Havre Delphine Boeschlin. Lo esporremo a « L’affichoir », il nostro spazio didattico alla fine della mostra temporanea!

Dai 4 ai 6 anni durata: 2 ore

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

El MuMa ofrece actualmente una exposición sobre el tema de los transatlánticos

Estos gigantes de los mares han inspirado mucho a los artistas, sobre todo a los diseñadores gráficos, que han realizado carteles impresionantes.

Venga a crear el suyo, en compañía de la artista de Le Havre Delphine Boeschlin. Lo expondremos en « L’affichoir », nuestro espacio pedagógico, al final de la exposición temporal

De 4 a 6 años duración: 2 horas

Reserva obligatoria

