Atelier Vacances d’Été Mon paquebot idéal MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre 30 juillet 2025 10:00

Seine-Maritime

Atelier Vacances d’Été Mon paquebot idéal MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 10:00:00

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Un paquebot pour fuir dans la nuit, un paquebot dans le ciel, un paquebot pour les enfants…. Viens imaginer, écrire et afficher ton paquebot rêvé !

Avec des mots et des photos ! Et si tu le souhaites tes photos seront accrochées dans l’Affichoir pour le concours d’affiches.

De 7 à 13 ans durée 2h

Réservation obligatoire

Un paquebot pour fuir dans la nuit, un paquebot dans le ciel, un paquebot pour les enfants…. Viens imaginer, écrire et afficher ton paquebot rêvé !

Avec des mots et des photos ! Et si tu le souhaites tes photos seront accrochées dans l’Affichoir pour le concours d’affiches.

De 7 à 13 ans durée 2h

Réservation obligatoire .

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62

English : Atelier Vacances d’Été Mon paquebot idéal

A liner to escape in the night, a liner in the sky, a liner for children? Come and imagine, write and display your dream liner!

With words and photos! And if you like, your photos can be hung in the Poster Display for the poster competition.

Ages 7 to 13 duration: 2 hours

Reservation required

German :

Ein Passagierschiff, um in der Nacht zu fliehen, ein Passagierschiff im Himmel, ein Passagierschiff für Kinder? Komm und denk dir dein Traumschiff aus, schreibe es auf und hänge es auf!

Mit Worten und Fotos! Und wenn du möchtest, werden deine Fotos im Affichoir für den Posterwettbewerb aufgehängt.

Von 7 bis 13 Jahren Dauer: 2 Stunden

Reservierung erforderlich

Italiano :

Un transatlantico per fuggire nella notte, un transatlantico nel cielo, un transatlantico per i bambini? Venite a immaginare, scrivere e mostrare il vostro transatlantico dei sogni!

Con parole e foto! E se vorrete, le vostre foto saranno appese nel Poster Display per il concorso dei poster.

Dai 7 ai 13 anni durata: 2 ore

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

¿Un transatlántico para escapar por la noche, un transatlántico en el cielo, un transatlántico para niños? Venga a imaginar, escribir y exponer el transatlántico de sus sueños

Con palabras y fotos Y si quieres, tus fotos se colgarán en el Expositor de carteles del concurso de carteles.

De 7 a 13 años duración: 2 horas

Reserva obligatoria

L’événement Atelier Vacances d’Été Mon paquebot idéal Le Havre a été mis à jour le 2025-06-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie