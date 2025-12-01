ATELIER VACANCES D’HIVER Agde
Place du Jeu de Ballon Agde Hérault
Atelier créatif et projection de dessin animé.
Atelier créatif suivi de la projection d’un dessin animé d’une durée de 30 min.
> De 4 à 7 ans
Place du Jeu de Ballon Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 00
English :
Creative workshop and cartoon screening.
> Free admission
> On reservation
