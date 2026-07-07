Atelier vacances dinosaures Tonneville La Hague

Informations pratiques

La Hague

Atelier vacances dinosaures

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:45:00

fin : 2026-07-08 15:45:00

Date(s) :

2026-07-08

Atelier pour les enfants de 7/11 ans.

Cet atelier permet aux enfants de développer leur habileté manuelle, leur sens de l’observation et leur créativité tout en réalisant une création originale. Ils repartiront avec une carte spectaculaire dont ils pourront être fiers et qu’ils pourront offrir ou conserver en souvenir.

Deux créneaux au choix

14h45 15h45

16h15 17h15

Réservation indispensable, nombre de places limité. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier vacances dinosaures

L’événement Atelier vacances dinosaures La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague