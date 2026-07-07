Atelier vacances dinosaures Tonneville La Hague
mercredi 8 juillet 2026 · Tonneville · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Atelier vacances dinosaures
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:45:00
fin : 2026-07-08 15:45:00
Date(s) :
2026-07-08
Atelier pour les enfants de 7/11 ans.
Cet atelier permet aux enfants de développer leur habileté manuelle, leur sens de l’observation et leur créativité tout en réalisant une création originale. Ils repartiront avec une carte spectaculaire dont ils pourront être fiers et qu’ils pourront offrir ou conserver en souvenir.
Deux créneaux au choix
14h45 15h45
16h15 17h15
Réservation indispensable, nombre de places limité. .
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr
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English : Atelier vacances dinosaures
L’événement Atelier vacances dinosaures La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague
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