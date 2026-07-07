Atelier vacances maquette Terre/Lune Tonneville La Hague
jeudi 16 juillet 2026 · Tonneville · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Atelier vacances maquette Terre/Lune
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:45:00
fin : 2026-07-16 15:45:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-11
Le jeudi 16 juillet, les jeunes explorateurs de 3 à 6 ans sont invités à partir à la découverte de notre satellite naturel avec l’atelier Maquette Terre & Lune en 3D ! ?????
Fabrique une incroyable maquette 3D et perce les mystères de notre satellite naturel. Grâce à des manipulations simples et amusantes, tu comprendras pourquoi la Lune change d’apparence au cours du mois et comment se produisent les impressionnantes éclipses solaires et lunaires.
Un atelier créatif et scientifique pour apprendre en s’amusant, expérimenter comme un véritable explorateur de l’espace et repartir avec sa propre maquette Terre-Lune !
Deux créneaux au choix
14h45 15h45
16h15 17h15
Réservation indispensable, nombre de places limité. .
Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr
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English : Atelier vacances maquette Terre/Lune
L’événement Atelier vacances maquette Terre/Lune La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague
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