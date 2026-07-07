Atelier vacances maquette Terre/Lune Tonneville La Hague

Informations pratiques

La Hague

Atelier vacances maquette Terre/Lune

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:45:00

fin : 2026-07-16 15:45:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-11

Le jeudi 16 juillet, les jeunes explorateurs de 3 à 6 ans sont invités à partir à la découverte de notre satellite naturel avec l’atelier Maquette Terre & Lune en 3D ! ?????

Fabrique une incroyable maquette 3D et perce les mystères de notre satellite naturel. Grâce à des manipulations simples et amusantes, tu comprendras pourquoi la Lune change d’apparence au cours du mois et comment se produisent les impressionnantes éclipses solaires et lunaires.

Un atelier créatif et scientifique pour apprendre en s’amusant, expérimenter comme un véritable explorateur de l’espace et repartir avec sa propre maquette Terre-Lune !

Deux créneaux au choix

14h45 15h45

16h15 17h15

Réservation indispensable, nombre de places limité. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Atelier vacances maquette Terre/Lune

L’événement Atelier vacances maquette Terre/Lune La Hague a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Cotentin La Hague