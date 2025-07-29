Atelier vacances Ne perds pas le fil ! Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Atelier vacances Ne perds pas le fil ! Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier mardi 26 août 2025.
Atelier vacances Ne perds pas le fil !
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-26 14:30:00
fin : 2025-08-26 16:00:00
Date(s) :
2025-08-26
Mode et vêtements pour une période méconnue d’il y a plus de 4 000 ans l’âge du Bronze.
Adieu les outils en pierre !
Atelier à partir de 10 ans. .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
English : Atelier vacances Ne perds pas le fil !
German : Atelier vacances Ne perds pas le fil !
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier vacances Ne perds pas le fil ! Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-06-26 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)