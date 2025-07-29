Atelier vacances Ne perds pas le fil ! Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Atelier vacances Ne perds pas le fil ! Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier mardi 26 août 2025.

Atelier vacances Ne perds pas le fil !

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-26 14:30:00

fin : 2025-08-26 16:00:00

Date(s) :

2025-08-26

Mode et vêtements pour une période méconnue d’il y a plus de 4 000 ans l’âge du Bronze.

Adieu les outils en pierre !

Atelier à partir de 10 ans. .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr

English : Atelier vacances Ne perds pas le fil !

German : Atelier vacances Ne perds pas le fil !

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier vacances Ne perds pas le fil ! Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-06-26 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)