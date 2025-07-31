Atelier vacances Raconte-moi une histoire Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-08-28 14:30:00

fin : 2025-08-28 16:00:00

2025-08-28

Chien, chat, ours, cheval, perroquet, chèvre, canard, bison, mouton… À toi de choisir les animaux qui illustrent ton histoire pour en faire une sculpture comme celle vue au musée.

De 4 à 6 ans, sur réservation .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr

