Atelier vacances Raconte-moi une histoire Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Début : 2025-08-28 14:30:00
fin : 2025-08-28 16:00:00
2025-08-28
Chien, chat, ours, cheval, perroquet, chèvre, canard, bison, mouton… À toi de choisir les animaux qui illustrent ton histoire pour en faire une sculpture comme celle vue au musée.
De 4 à 6 ans, sur réservation .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
